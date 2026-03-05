📦 Понятия отказа от покупки и возврата предлагают четко разграничить
Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) предлагает определить и разграничить понятия «отказ от покупки» и «возврат товара», заявила исполнительный директор, председатель совета ассоциации Евгения Черницкая.
Отказ должен происходить до момента списания денег и перехода права собственности, а возврат – после, пояснила Черницкая.
Сейчас закон не разделяет эти понятия.
«Это не просто формальность, а база для распределения логистических издержек и ответственности в дальнейших процессах», — считает она.
Ранее Минэкономики предложило ввести новые требования к возврату товаров на маркетплейсах. Например, устанавливать не меньшие комиссии для иностранных продавцов по сравнению с российскими и ввести единые требования для площадок, банков и ретейла по указанию цены и доступу к участию в акциях.
АУРЭК поддерживает этот проект, добавила Черницкая.
