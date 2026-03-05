❕ Путин поручил правительству проанализировать высокие штрафы для самозанятых

Если штрафы для самозанятых окажутся действительно высокими, кабмин изменит законодательство, чтобы ограничить эту практику.

Президент Владимир Путин дал поручение Правительству до 1 июля 2026 года подготовить анализ высоких штрафов для самозанятых при исполнении договоров гражданско-правового характера (ГПХ).

«Проанализировать практику установления хозяйствующими субъектами в гражданско-правовых договорах чрезмерных санкций, в том числе штрафов, в отношении самозанятых граждан, являющихся исполнителями по таким договорам», — сказано на сайте Кремля.

По итогам анализа кабмину предстоит подготовить изменения в законодательство, чтобы ограничить практику высоких штрафов.

Кроме того, правительству поручили наделить Роструд полномочиями по обращению в суд с заявлением о признании отношений с самозанятыми трудовыми, если в ходе проверок будут выявлены основания для этого.

Узнайте больше о трудовых отношениях — приходите на практическую консультацию с экспертом Еленой Пономаревой «Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026». Она состоится 17 марта в 15:00 мск!

На консультации разберем:

Последние изменения в кадровом и воинском учете, работе с персональными данными. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки. Ответы на вопросы из чата консультации.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Ждем вас на консультации 17 марта в 15:00 мск!