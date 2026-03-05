Трибуна.Pro — это про SEO: ваши статьи становятся открытыми для анонимных читателей и поисковиков, а ссылки — прямыми
Трибуна на Клерке — это площадка для публикации экспертных материалов брендов и авторов, чтобы получать охват у аудитории Клерка и трафик из поиска. Проще: чтобы ваш текст увидели бухгалтеры России мы сделали Трибуну.
Вчера выложили большое обновление Трибуны и теперь стало проще понять, что происходит с вашим постом: статус виден автору, редакция оставляет причину отказа, а в лентах появились иконки, где именно опубликован материал.
Важно про Трибуна.Pro: это не «гарантия модерации» и не автопубликация в лентах. Тариф про другое — чтобы ваши тексты были открыты для анонимных читателей и поисковиков (без регистрационного пейволла) и чтобы ссылки в статьях были прямыми. Если материал нарушает правила или не подходит по тематике, он всё равно может не пройти модерацию.
Перед публикацией проверьте правила Трибуны: https://www.klerk.ru/user/2198679/571447/
Если вы пишете для SEO и хотите, чтобы статьи индексировались без пейволла + нужны прямые ссылки — подключайте Трибуна.Pro: https://www.klerk.ru/l/tribuna-pro/
Что именно даёт Трибуна.Pro:
— убирает регистрационный пейволл для анонимных пользователей на ваших материалах (за счёт этого тексты становятся доступными для чтения без регистрации и могут индексироваться поисковиками);
— делает ссылки в ваших постах прямыми (без редиректа);
— даёт ускорение по обработке/прохождению модерации, но не «автоматическое одобрение» — решение всё равно зависит от соответствия правилам.
