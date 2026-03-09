Самым дорогим банковским брендом Восточной Европы стал банк из России

Brand Finance опубликовал рейтинг топ-500 дорогих финансовых брендов мира.

Стоимость бренда Сбера выросла за год на 47,3% и составляет $7,117 млрд. Сбербанк серьезно улучшил свои позиции в рейтинге Brand Finance Banking 500, который ежегодно оценивает стоимость банковских брендов. По сравнению с прошлым годом Сбер поднялся на 17 строк — с 78 на 61.

Причем Сбер — единственный российский бренд в первой сотне банковского рейтинга и первый среди конкурентов из Восточной Европы.

Как показал отчет Brand Finance, несмотря стабильно сложную конъюнктуру на внешних рынках, российский банк демонстрирует впечатляющие финансовые результаты, разрабатывает продукты и сервисы мирового уровня и сохраняет доверие более 110 млн частных и корпоративных клиентов, оставаясь в топе самых ценных брендов мира.

«Стоимость бренда — один из ключевых активов для компании и показатель доверия клиентов. Он зарабатывается с каждым взаимодействием человека с нами — когда нужно быстро решить свою задачу или узнать новое. Когда технологии действительно помогают день за днем и позволяют получать приятные эмоции. Сегодня капитал бренда становится главным отличием сильных компаний и платформой, на которой можно развивать новые бизнес-направления. Технологии можно скопировать. Доверие — нет. И наша задача — ежедневно зарабатывать его делом», — прокомментировал Владислав Крейнин, старший вице-президент — директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка.

Лидерство в рейтинге сохранил китайский Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), стоимость его бренда за год выросла на 14,9% — до $90,8 млрд. На втором и третьем местах тоже банки Китая. Всего в первую сотню рейтинга вошли 15 банков из Китая.

Brand Finance — ведущая независимая консалтинговая компания в области оценки и стратегии в сфере брендинга. Она оценивает стоимость бренда с помощью метода освобождения от роялти — сколько была бы готова заплатить компания за лицензирование своего бренда, если бы он не являлся ее собственностью.