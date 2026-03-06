Роструд: что делать с декретницей при слиянии организаций, если должность сокращена

Работодатель должен сохранить место, так как оно остается во время декрета.

В организации планируется слияние. Также есть сотрудница в декретном отпуске. Ее должность сокращена в июне 2025 года. Как поступить с данным работником, если в новой организации ей не могут предложить никакую должность.

«Указанной работнице работодатель обязан сохранить место работы (должность) и по окончании отпуска по уходу за ребенком предоставить работу», — ответил Роструд.

Это обусловлено двумя обстоятельствами:

на период отпуска по уходу за ребенком место работы (должность) сохраняется (ч. 4 ст. 256 ТК);

реорганизация организации не является основанием для расторжения трудовых договоров с работниками (ч. 5 ст. 75 ТК).

Подробнее о том, в каких случаях могут быть пересмотрены условия трудового договора, расскажем на курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи». Вы научитесь вести трудовые книжки, начислять премии, предоставлять отгулы и работать с персданными.

Цена курса со скидкой 73%: 8 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.