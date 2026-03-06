🕑 В России могут установить минимальный размер почасовой оплаты труда – не меньше трех долларов

Депутаты подготовили законопроект о минимальном почасовом размере оплаты труда (МРОЧ), рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Документ уже направили в правительство.

«Необходимо закрепить такое понятие как минимальный размер почасовой оплаты в отношении категории граждан, которые работают в формате неполной занятости. И такие предложения сформированы и уже направлены в правительство», — заявил Нилов.

Введение МРОЧ позволит рассчитывать стоимость часа «исходя из того, что человек может работать несколько часов в неделю».

Депутат считает, что правильно будет на уровне федерального закона устанавливать и МРОТ, и МРОЧ. Это будут законодательные трудовые гарантии для россиян, которые работают в формате неполной занятости.

Поправки могут внести в ТК. Законопроект предусматривает «ежегодное установление федеральным законом минимального почасового размера оплаты труда одновременно с МРОТ».

Этот показатель не может быть ниже стоимости часа работы, исчисленной из МРОТ.

Сейчас при работе на условиях частичной занятости зарплата, рассчитанная на основе месячного МРОТ, бывает гораздо ниже прожиточного минимума, что не соответствует основополагающему принципу достойного труда, добавили авторы инициативы.

«Минимальный почасовой уровень оплаты труда по оценкам экспертов Международного бюро труда (МОТ) должен составлять не менее трех долларов США в час (в пересчете на национальную валюту)», — говорится в законопроекте.

Нормы почасовой оплаты труда уже давно существуют во многих странах.

Порядок определения среднемесячного количества рабочих часов, которое будет использоваться для расчета МРОЧ, разработает Минтруд.