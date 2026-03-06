Росстат: сокращения сотрудников выросли почти на 60%

В четвертом квартале 2025 года число сокращенных работников увеличилось на 59% в годовом выражении: 32,6 тыс. против 20,5 тыс. за тот же период 2024 года.

Больше всего сокращений было в сфере государственного управления и обеспечения безопасности, социальном обеспечении — 4,9 тыс. человек. В области здравоохранения и социальных услуг — 4,6 тыс., в сфере образования — 3,8 тыс. Об этом сказано в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь 2026 года.

Численность выбывших работников превысила численность принятых на 8,6 тыс. человек. На работу приняли 7% сотрудников среднесписочного состава, тогда как выбыло по различным причинам тоже 7%.

Удельный вес работников, которые уволились по своему желанию, составил 77,7%. Чаще всего по своему желанию с работы уходили из организаций водного транспорта, а меньше всего — из компаний, которые занимаются деятельностью трубопроводного транспорта.

Доля приема на дополнительно созданные рабочие места составила 6,9%.

Больше всего новых сотрудников приняли компании, которые занимаются производством компьютеров, электронных и оптических изделий — 19,8% и деятельностью по операциям с недвижимым имуществом — 16,3%.

В конце четвертого квартала 2025 года число работников, которых нужно принять на вакантные рабочие места, составила 7,4% от среднесписочной численности сотрудников. По видам экономической деятельности этот показатель колеблется от 1,5% — в организациях железнодорожного транспорта, междугородные и международные пассажирские перевозки, и до 19,8% — в сфере лесоводства и лесозаготовки.

Узнайте все последние изменения в кадровом и воинском учете, работе с персональными данными: смотрите запись консультации с экспертом Еленой Пономаревой «Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026».