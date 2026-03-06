Росстат: средняя продолжительность рабочего дня сократилась на 0,3% в 2025 году

С среднем сотрудники в 2025 году трудились 7,16 часа в день.

В 2025 году средняя продолжительность рабочего дня составила 7,16 часа. Это на 0,3% ниже, чем в 2024.

Численность рабочего населения старше 15 лет в январе 2026 года составила 76,2 млн человек, из которых 74,5 млн занимаются экономической деятельностью, а 1,7 млн — безработные (не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней).

Уровень занятости трудоспособных россиян старше 15 лет составил 61,3%. Среди них доля женщин — 48,9%.

Сельские жители заняты меньше городских: 56,7% против 62,9%.

Об этом сказано в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь 2026 года.

По данным на декабрь 2025, в компаниях (кроме МСП) трудились 33 млн штатных работников или 92,6% от общей численности замещенных рабочих мест. По совместительству и ГПХ привлекались еще 2,6 млн специалистов.

По сравнению с ноябрем 2025 года общая численность всех указанных категорий работников увеличилась на 0,4%.

