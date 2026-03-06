Женщину не всегда можно привлечь к вредным или опасным работам даже с ее согласия

Можно привлечь работницу к работам с вредными и опасными условиями труда с ее согласия

Применение труда женщин в возрасте до 35 лет и беременных любого возраста запрещено в растениеводстве, животноводстве, звероводстве, с применением ядохимикатов, пестицидов, дезинфицирующих средств.

Нельзя применять труд женщин на работах с вредными и опасными условиями труда, на подземных работах, за исключением нефизических работ, работ по санитарному и бытовому обслуживанию, обучения и прохождения стажировки.