Трудовые отношения

Женщину не всегда можно привлечь к вредным или опасным работам даже с ее согласия

Роструд рассказал о трудовых гарантиях для женщин.

Для работающих женщин установлены трудовым законодательством гарантии, но вокруг этих норм возникает множество мифов.

Роструд развенчал популярные заблуждения:

Миф

Правда

Женщинам разрешается любая нагрузка при подъеме и перемещении тяжестей вручную

Труд женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимы нормы (кроме женщин-спортсменов) запрещен.

Суммарно за час женщина может поднимать и перемещать:

  • с рабочей поверхности — не более 350 кг;

  • с пола — не более 175 кг.

Можно привлечь работницу к работам с вредными и опасными условиями труда с ее согласия

 

Применение труда женщин в возрасте до 35 лет и беременных любого возраста запрещено в растениеводстве, животноводстве, звероводстве, с применением ядохимикатов, пестицидов, дезинфицирующих средств.

Нельзя применять труд женщин на работах с вредными и опасными условиями труда, на подземных работах, за исключением нефизических работ, работ по санитарному и бытовому обслуживанию, обучения и прохождения стажировки.

Продолжительность рабочего дня для мужчин и женщин всегда одинаковая

 

По законодательству работодатель обязан установить сокращенное рабочее время женщинам, работающим:

  • в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к ним (не более 36 часов);

  • в сельской местности (не более 36 часов).

При этом оплата труда происходит как при полной (нормальной) 40 часовой рабочей неделе.

Никаких дополнительных выходных для женщин, работающим в сельской местности, не предусмотрено

Работодатель обязан по письменному заявлению женщины, работающей в сельской местности, предоставлять один дополнительный выходной день в месяц без сохранения зарплаты.

Автор

Евгений Сивков
