Женщину не всегда можно привлечь к вредным или опасным работам даже с ее согласия
Для работающих женщин установлены трудовым законодательством гарантии, но вокруг этих норм возникает множество мифов.
Роструд развенчал популярные заблуждения:
Миф
Правда
Женщинам разрешается любая нагрузка при подъеме и перемещении тяжестей вручную
Труд женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимы нормы (кроме женщин-спортсменов) запрещен.
Суммарно за час женщина может поднимать и перемещать:
Можно привлечь работницу к работам с вредными и опасными условиями труда с ее согласия
Применение труда женщин в возрасте до 35 лет и беременных любого возраста запрещено в растениеводстве, животноводстве, звероводстве, с применением ядохимикатов, пестицидов, дезинфицирующих средств.
Нельзя применять труд женщин на работах с вредными и опасными условиями труда, на подземных работах, за исключением нефизических работ, работ по санитарному и бытовому обслуживанию, обучения и прохождения стажировки.
Продолжительность рабочего дня для мужчин и женщин всегда одинаковая
По законодательству работодатель обязан установить сокращенное рабочее время женщинам, работающим:
При этом оплата труда происходит как при полной (нормальной) 40 часовой рабочей неделе.
Никаких дополнительных выходных для женщин, работающим в сельской местности, не предусмотрено
Работодатель обязан по письменному заявлению женщины, работающей в сельской местности, предоставлять один дополнительный выходной день в месяц без сохранения зарплаты.
