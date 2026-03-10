КПП АУСН моб
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Отказаться от ставки НДС 0% при экспорте можно не всегда

Отказаться от ставки 0% можно не меньше чем на 12 месяцев и только для всех покупателей.

Эксперт «Клерк.Консультаций» Вера Сокуренко рассказала об условиях и ограничениях отказа от ставки НДС 0% при экспорте.

ИП или компания может отказаться от использования ставки 0% в отношении экспорта во все государства, кроме стран-членов ЕАЭС.

От ставки 0% при экспорте в государства ЕАЭС отказаться нельзя, это не предусмотрено Договором о ЕАЭС.

В остальных случаях отказаться от нулевой ставки НДС можно не меньше чем на 12 месяцев и только в отношении всех покупателей (п. 7 ст. 164 НК).

Для отказа от ставки 0% нужно направить в налоговую заявление не позднее 1-го числа квартала, с которого планируется не применять нулевую ставку.

