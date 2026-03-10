Отказаться от ставки НДС 0% при экспорте можно не всегда
Эксперт «Клерк.Консультаций» Вера Сокуренко рассказала об условиях и ограничениях отказа от ставки НДС 0% при экспорте.
ИП или компания может отказаться от использования ставки 0% в отношении экспорта во все государства, кроме стран-членов ЕАЭС.
От ставки 0% при экспорте в государства ЕАЭС отказаться нельзя, это не предусмотрено Договором о ЕАЭС.
В остальных случаях отказаться от нулевой ставки НДС можно не меньше чем на 12 месяцев и только в отношении всех покупателей (п. 7 ст. 164 НК).
Для отказа от ставки 0% нужно направить в налоговую заявление не позднее 1-го числа квартала, с которого планируется не применять нулевую ставку.
Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.
Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!
Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.
Начать дискуссию