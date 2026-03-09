Конституционный суд запретил штрафовать проверяемых налогоплательщиков как свидетелей за неявку на допрос

Конституционный суд РФ запретил штрафовать проверяемых налогоплательщиков как свидетелей за неявку в инспекцию и указал на пробел в Налоговом кодексе: отдельной ответственности за неявку для дачи пояснений сейчас нет.

Конституционный суд РФ 5 марта 2026 года вынес постановление № 12-П по жалобе Максима Немерова. Поводом стал обычный для выездных проверок сюжет: инспекция вызвала налогоплательщика в налоговый орган для допроса в качестве свидетеля об обстоятельствах его собственной деятельности, он не явился, после чего его оштрафовали по части 1 статьи 128 НК РФ. Сначала штраф составил 500 рублей, а затем суды общей юрисдикции сочли привлечение к ответственности законным.

КС с таким подходом не согласился. Суд указал, что положения пункта 1 статьи 90 и части 1 статьи 128 НК РФ сами по себе не противоречат Конституции, но их конституционно-правовой смысл иной: они не допускают признания проверяемого налогоплательщика свидетелем в отношении обстоятельств его собственной деятельности и не позволяют применять к нему меры ответственности за неявку по законному уведомлению налогового органа для дачи пояснений по предмету выездной налоговой проверки.

Именно это и есть главный вывод для практики. Налогоплательщик в своей собственной выездной проверке — не свидетель. А значит, статья 128 НК РФ, которая предусматривает штраф именно для свидетеля, в такой ситуации применяться не может. В самой статье 128 сказано, что ответственность наступает за неявку лица, вызываемого по делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля. Размер штрафа по норме сейчас составляет 1 000 рублей, но КС разъяснил, что к проверяемому налогоплательщику эта конструкция неприменима.

Суд отдельно подчеркнул, почему такая подмена статусов недопустима. При выездной проверке могут быть выявлены обстоятельства, указывающие на налоговое правонарушение, а пояснения самого налогоплательщика потенциально могут быть использованы против него. Поэтому здесь затрагивается конституционный запрет принуждения свидетельствовать против себя, закрепленный статьей 51 Конституции. КС фактически провел границу между свидетелем и лицом, в отношении которого ведется производство: смешивать эти статусы нельзя.

При этом КС не сказал, что налогоплательщик вообще может игнорировать вызовы налоговой без последствий. Наоборот, суд прямо увидел в Налоговом кодексе пробел: в нем нет специальной налоговой ответственности за неявку проверяемого налогоплательщика по законному уведомлению для дачи пояснений по предмету выездной проверки, если уважительных причин не было. Именно из-за отсутствия такого механизма, по мнению суда, инспекции и прибегали к ненадлежащему способу давления — оформляли налогоплательщика как свидетеля и пытались штрафовать его по статье 128 НК РФ.

Это важный нюанс. КС не «разрешил не ходить в налоговую», а сказал другое: действующий НК РФ не дает налоговикам права решать эту проблему через фиктивный статус свидетеля. Если законодатель сочтет нужным, он может отдельно прописать ответственность именно для проверяемого налогоплательщика за неявку для дачи пояснений. Суд прямо указал, что такой вопрос находится в пределах усмотрения законодателя.

Для бизнеса и бухгалтеров решение важно сразу по нескольким причинам. Во-первых, оно ограничивает практику, когда инспекция пыталась получать пояснения по сути собственной деятельности проверяемого лица через допрос «свидетеля». Во-вторых, оно дает аргумент для оспаривания уже вынесенных штрафов, если они основаны на такой логике. В-третьих, оно показывает, что правила общения с налоговой в выездной проверке нужно выстраивать аккуратно: статус участника процедуры имеет значение, и его нельзя подменять удобной для инспекции конструкцией.

Отдельно стоит отметить судьбу самого дела. КС указал, что судебные акты по делу Немерова подлежат пересмотру с учетом выявленного конституционно-правового смысла норм НК РФ. То есть решения нижестоящих судов, которые признали штраф законным, автоматически устойчивыми больше не выглядят.

Что это значит на практике. Если налоговый орган вызывает самого проверяемого налогоплательщика именно для пояснений по его собственной деятельности в рамках выездной проверки, оформлять вызов как допрос свидетеля рискованно и после позиции КС — неправомерно. Если же инспекция хочет изменить правила и ввести отдельную ответственность за неявку, для этого сначала нужны поправки в Налоговый кодекс. Пока таких специальных норм суд как раз и не обнаружил.

Источник: Постановление Конституционного суда РФ от 05.03.2026 № 12-П. Дополнительный пересказ позиции суда опубликован в «Российской газете».