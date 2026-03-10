Роструд: что делать, если сотрудник застрял в отпуске из-за отмены рейсов

Задержку можно оформить как отпуск за свой счет или оплачиваемый. Уважительная причина отсутствия или нет – решает работодатель.

На сайт Онлайнинспекции обратились за разъяснением: россияне отдыхали на Шри-Ланке, вылететь не могут, так как рейсы через Дубай отменили. В отпуск не укладываются, работодатель предложил брать отпуск за свой счет или в счет следующего отпуска. Что делать в такой ситуации, спросил пользователь.

«Отсутствие можно оформить, например, как оплачиваемый отпуск (при наличии дней такого отпуска), отпуск без сохранения заработной платы. До выяснения причин отсутствия на работе в табеле учета рабочего времени работодатель будет отмечать неявки по невыясненным причинам», — пояснил Роструд.

Когда сотрудник выйдет на работу, работодатель может потребовать предоставить документы, подтверждающие обстоятельства, препятствующие выходу на работу по окончании отпуска — билеты, ваучеры и т. д.

Также работодатель должен решить вопрос уважительности причин отсутствия. В ТК нет их перечня, поэтому в каждом случае вопрос работодатель решает самостоятельно.

Если причины он посчитает неуважительными, можно привлечь работника к дисциплинарной ответственности (абз. 6 ч. 1 ст. 22 ТК), в том числе уволить по подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК, добавило ведомство.

Читайте наш мини-курс: когда можно вернуть деньги за туристическую путевку и как это сделать.