Глава ТПП: малый бизнес меняет бизнес-модель, а не закрывается
Многие предприниматели не закрывают компании, а меняют бизнес-модель: оптимизируют расходы, переходят на другие налоговые режимы, объединяются с партнерами или масштабируют деятельность.
Так считает глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
«По нашим наблюдениям, сегодня основной вызов для малого бизнеса связан не столько с налоговыми изменениями, сколько со снижением потребительского спроса, ростом стоимости заемных средств и увеличением операционных затрат – прежде всего на оплату труда, логистику и аренду», — заявил Катырин.
Он добавил, что государство и деловые объединения стараются смягчить переходный период. Решения, которые обсуждались с участием бизнеса, направлены именно на поэтапную адаптацию предпринимателей к новым налоговым условиям. Например, постепенное изменение параметров налоговых режимов.
«В целом мы не видим признаков системного "исхода" малого бизнеса», — подчеркнул глава ТПП.
Он считает, что речь идет о периоде перестройки предпринимательского сектора — когда часть компаний меняет структуру деятельности или укрупняется. Это изменение неизбежно в условиях изменения экономической среды.
