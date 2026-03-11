Глава ТПП: малый бизнес меняет бизнес-модель, а не закрывается

В ТПП не видят глобального закрытия малого бизнеса. Проблемы вызваны не столько налоговыми изменениями 2026 года, сколько снижением потребительского спроса.

Многие предприниматели не закрывают компании, а меняют бизнес-модель: оптимизируют расходы, переходят на другие налоговые режимы, объединяются с партнерами или масштабируют деятельность.

Так считает глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

«По нашим наблюдениям, сегодня основной вызов для малого бизнеса связан не столько с налоговыми изменениями, сколько со снижением потребительского спроса, ростом стоимости заемных средств и увеличением операционных затрат – прежде всего на оплату труда, логистику и аренду», — заявил Катырин.

Он добавил, что государство и деловые объединения стараются смягчить переходный период. Решения, которые обсуждались с участием бизнеса, направлены именно на поэтапную адаптацию предпринимателей к новым налоговым условиям. Например, постепенное изменение параметров налоговых режимов.

«В целом мы не видим признаков системного "исхода" малого бизнеса», — подчеркнул глава ТПП.

Он считает, что речь идет о периоде перестройки предпринимательского сектора — когда часть компаний меняет структуру деятельности или укрупняется. Это изменение неизбежно в условиях изменения экономической среды.