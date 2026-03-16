Участникам СВО предложили новый вид вкладов с повышенными ставками

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил Госдуме запустить сберегательный вклад с господдержкой для участников СВО. Законопроект с этой идеей планируют внести в Госдуму 16 марта 2026 года.

«Предлагаю создать новый вид банковского вклада — специальный сберегательный депозит с господдержкой. Право на его открытие нужно предоставлять бывшим и нынешним участникам СВО за счет средств, полученных в связи с участием в специальной военной операции», — сказал Сергей Миронов.

Он добавил, что депозит должен быть на срок от одного до трех лет, счет можно пополнять, но снимать средства до окончания срока запрещено. Если участник СВО откроет такой вклад до 15% и господдержка его удвоит, то общая доходность за год составит 30%.

Также законопроект предполагает предельный размер депозита для софинансирования — 5 млн рублей на один договор за весь срок его действия. Если сумма будет больше, то на превышение перестанет действовать повышенный процент.