❔ Имеет ли юридическую силу распечатанное из ЭДО и подписанное допсоглашение
Юрлицо направило допсоглашение о повышении стоимости услуг через ЭДО. Но контрагент не подписал дополнительное соглашение в системе ЭДО, а распечатал его и направил в бумажном виде на подпись.
То есть это допсоглашение распечатано из ЭДО с отметкой отправки документа, но подписано обеими сторонами на бумаге.
Отправитель документа сомневается – имеет ли такой документ юридическую силу.
Если есть бумажный документ с подписями двух сторон, то он вне всяких сомнений легитимный, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
При этом не важно, как он был переслан от одной стороны другой.
На вопрос ответила эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.
