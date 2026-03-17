❔ Имеет ли юридическую силу распечатанное из ЭДО и подписанное допсоглашение

Бумажный документ с подписями двух сторон легитимный независимо от способа пересылки.

Юрлицо направило допсоглашение о повышении стоимости услуг через ЭДО. Но контрагент не подписал дополнительное соглашение в системе ЭДО, а распечатал его и направил в бумажном виде на подпись.

То есть это допсоглашение распечатано из ЭДО с отметкой отправки документа, но подписано обеими сторонами на бумаге.

Отправитель документа сомневается – имеет ли такой документ юридическую силу.

Если есть бумажный документ с подписями двух сторон, то он вне всяких сомнений легитимный, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

При этом не важно, как он был переслан от одной стороны другой.

На вопрос ответила эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.