Товар оплатили на УСН, а деньги поступили уже после перехода на АУСН: налоговики рассказали, что делать
ФНС уточнила порядок учета доходов на АУСН. У предпринимателей нередко возникают ситуации, когда покупатель оплатил товар картой в период применения бизнесом УСН. Однако выручка поступила на расчетный счет уже после перехода на АвтоУСН.
«Если оплата картой произошла в период действия УСН (сформирован чек), но деньги поступили на счет уже в период применения АУСН, то согласно Федеральному закону № 17-ФЗ, эта сумма включается в налоговую базу по АУСН», — сказано на сайте ФНС.
Например, ИП применял УСН с 1 января по 28 февраля 2026 года. 28 февраля он продал товар, покупатель оплатил его картой. С 1 марта 2026 предприниматель перешел на автоУСН. Выручка за этот товар поступила на его счет 2 марта 2026.
В таком случае доход будет учитываться при расчете налога по АУСН, даже несмотря на то, что товар продали в период применения упрощенки.
🔥Большой БухСтрим-2026
ХI Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция
Не пропустите главное событие года для бухгалтеров и бизнеса — 5 июня 2026.
25+ экспертов. 3 потока выступлений. Все про учет и налоги после реформы в 2026 году.
Практика работы с НДС на ОСНО и УСН, выездные проверки, работа бухгалтера с маркетплейсами, особенности учета в рознице, общепите, строительстве, ИИ в работе ФНС и новые риски для бизнеса.
Начать дискуссию