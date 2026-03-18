Товар оплатили на УСН, а деньги поступили уже после перехода на АУСН: налоговики рассказали, что делать

ФНС уточнила порядок учета доходов на АУСН. У предпринимателей нередко возникают ситуации, когда покупатель оплатил товар картой в период применения бизнесом УСН. Однако выручка поступила на расчетный счет уже после перехода на АвтоУСН.

«Если оплата картой произошла в период действия УСН (сформирован чек), но деньги поступили на счет уже в период применения АУСН, то согласно Федеральному закону № 17-ФЗ, эта сумма включается в налоговую базу по АУСН», — сказано на сайте ФНС.

Например, ИП применял УСН с 1 января по 28 февраля 2026 года. 28 февраля он продал товар, покупатель оплатил его картой. С 1 марта 2026 предприниматель перешел на автоУСН. Выручка за этот товар поступила на его счет 2 марта 2026.

В таком случае доход будет учитываться при расчете налога по АУСН, даже несмотря на то, что товар продали в период применения упрощенки.