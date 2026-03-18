Положены ли внутреннему совместителю гарантии и компенсации: ответ Роструда

Совместители имеют такие же права на стимулирующие и компенсационные надбавки, как и основные работники.

Провизор, работающая в бюджетной организации на 0,5 ставки, взяла работу на 0,5 ставки лаборанта.

По основной ставке платят все гарантии, компенсации и премии согласно указу Президента от 07.05.2012 № 597. Но по внутреннему совместительству ничего не доплачивают, а только доводят зарплату до МРОТ согласно отработанному времени.

Правомерны ли такие действия работодателя, спрашивает работница.

«Неправомерны, поскольку совместители имеют такие же права на стимулирующие и компенсационные надбавки, как и основные работники», — считает Роструд.

Это прямо указано в ч. 2 ст. 287 ТК: гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством, коллективными договорами, соглашениями, ЛНА, предоставляются лицам, работающим по совместительству, в полном объеме.

При этом дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда запрещена (ч. 2 ст. 132 ТК).

