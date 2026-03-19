💰 Россияне рассказали, сколько потратят на подготовку к дачному сезону 2026

Порядка 28 000 рублей уйдет на покупки для сада и огорода.

У 54% россиян есть дача, а еще 17% хотят купить ее в будущем. Из тех, у кого дача есть, 26% начинают готовиться к сезону в марте, а 39% — в апреле.

Такие данные получили эксперты Авито Товаров и Авито Рекламы.

В среднем на подготовку к дачному сезону у россиян уйдет 28 000 рублей, но 36% хотят потратить не более 10 000, а 20% — 20 000.

Что будут покупать дачники:

растения, семена и рассаду — 69%;

удобрения и средства для ухода за растениями — 59%;

инструменты и садовый инвентарь — 45%;

мангал, гриль или барбекю — 26%.

За покупками 45% россиян отправляются в строительные гипермаркеты, а 39% — на маркетплейсы. 35% покупают в садовых центрах и питомниках, 30% — на рынках и ярмарках.