✅ Как заполнить декларацию УСН с уменьшением налога на взносы: инструкция от ФНС

Налоговики привели пример расчета для декларации по УСН, которую сдают налогоплательщики с уменьшением налога на страховые взносы — фиксированные и 1%.

Не позднее 27 апреля 2026 года индивидуальные предприниматели должны сдать декларацию по УСН за 2025 год.

Сдать ее можно как по новой форме, утвержденной приказом ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@, так и по старой. В обновленном документе появились сроки для сумм фиксированных взносов в 1% от полученного дохода больше 300 тыс. рублей.

Пример Налогоплательщик в 2024 и 2025 годах применял УСН «доходы» со ставкой 6%, его доходы в 2024 году составили 900 тыс. рублей и в 2025 — 1,5 млн. Страховые взносы в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс.: за 2024 год составили 6 тыс. (900 тыс. - 300 тыс. × 1%);

за 2025 год — 12 тыс. (1,5 млн - 300 тыс. × 1%). Таким образом, можно уменьшить налог по УСН за 2024 год на сумму фиксированных взносов (49,5 тыс. рублей), а также применить уменьшение к оставшейся сумме налога 4,5 тыс. (54 тыс. минус 49,5 тыс.) на взносы 1%.

«Оставшуюся разницу за 2024 год страховых взносов в 1% (1,5 тыс.) можно применить на уменьшение суммы налога на следующий год», — сказано на сайте ФНС.

Также следует учесть, что взносы 1% от полученного дохода свыше 300 тыс., не использованные для уменьшения налога в 2024 году, можно использовать в 2025 году.

Декларацию нужно сдавать не только по УСН, но и по сложному НДС, если превысили лимит дохода.

