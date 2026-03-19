✅ Как заполнить декларацию УСН с уменьшением налога на взносы: инструкция от ФНС
Не позднее 27 апреля 2026 года индивидуальные предприниматели должны сдать декларацию по УСН за 2025 год.
Сдать ее можно как по новой форме, утвержденной приказом ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@, так и по старой. В обновленном документе появились сроки для сумм фиксированных взносов в 1% от полученного дохода больше 300 тыс. рублей.
Пример
Налогоплательщик в 2024 и 2025 годах применял УСН «доходы» со ставкой 6%, его доходы в 2024 году составили 900 тыс. рублей и в 2025 — 1,5 млн.
Страховые взносы в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс.:
за 2024 год составили 6 тыс. (900 тыс. - 300 тыс. × 1%);
за 2025 год — 12 тыс. (1,5 млн - 300 тыс. × 1%).
Таким образом, можно уменьшить налог по УСН за 2024 год на сумму фиксированных взносов (49,5 тыс. рублей), а также применить уменьшение к оставшейся сумме налога 4,5 тыс. (54 тыс. минус 49,5 тыс.) на взносы 1%.
«Оставшуюся разницу за 2024 год страховых взносов в 1% (1,5 тыс.) можно применить на уменьшение суммы налога на следующий год», — сказано на сайте ФНС.
Также следует учесть, что взносы 1% от полученного дохода свыше 300 тыс., не использованные для уменьшения налога в 2024 году, можно использовать в 2025 году.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.