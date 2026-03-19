Что делать, если накопились отпуска за несколько лет

Неиспользованные дни отпуска не сгорают и не обнуляются.

В организации у сотрудников могут накапливаться неиспользованные отпуска за несколько лет.

При этом возникают вопросы – можно ли их отгулять сейчас или уже только компенсировать при увольнении.

Все отпускные дни, не использованные работником, не сгорают, не теряются и не обнуляются при прошествии лет, отмечает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Работник вправе оформить неиспользованный оплачиваемый отдых за ранние периоды. Но, как и для других отпусков, нужно согласовать даты с руководством.

Ответ на вопрос дала эксперт «Клерк.Консультаций» Екатерина Кардашова.