Зарплата

Роструд разъяснил, включаются ли командировочные выплаты в МРОТ

Командировочные выплаты – это не часть зарплаты, поэтому не включаются в МРОТ.

На сайте Онлайнинспекции задали вопрос – включаются ли командировочные выплаты в минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Вопрос возник в такой ситуации: работника, получающего МРОТ, отправили в двухдневную командировку. Затем при расчете зарплаты за период командировки оказалось, что общая сумма выплат оказалась ниже установленного МРОТ.

Командировочные выплаты в МРОТ не включаются, поскольку частью заработной платы не являются, ответил Роструд.

«Зарплата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда», — подчеркнуло ведомство. Это предусмотрено ч. 3 ст. 133 ТК.

Роструд напомнил, что пока работник находится в командировке, ему гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой (ч. 1 ст. 167 ТК).

Согласно ч. 1 ст. 168 ТК, работодатель обязан возмещать:

  • расходы на проезд;

  • расходы по найму жилого помещения;

  • суточные;

  • иные расходы с разрешения или ведома работодателя.

Автор

Семен Николаев
