📄 Соответствие критериям выписки из нового сервиса ФНС пока не обязательное требование
Заместитель руководителя УФНС по Республике Коми Лилия Угрюмова рассказала, что для анализа ФХД есть специальные критерии из методики, утвержденной приказом ФНС от 05.12.2025 № ЕД-7-31/1041@.
Запрос на анализ ФХД можно направлять через специальный сервис в личном кабинете налогоплательщика. Выписка с результатами формируется автоматически и выгружается в ЛК на следующий день после запроса. Она доступна в двух форматах (PDF и XML) и заверяется электронной подписью представителя налоговой службы.
Проверить достоверность выписки можно двумя способами:
Отсканировав QR-код на первой странице выписки.
Ввести ИНН и код верификации в специальном сервисе сайта ФНС.
«Этот сервис поможет компаниям оценивать благонадежность контрагентов, в том числе при проведении закупок. Для государства сервис, например, может помочь нивелировать риски, связанные с неисполнением обязательств по госконтрактам.
ФНС России рекомендует закрепить использование такого сервиса оценки в положениях о закупках, а также при заключении контрактов на строительство, капремонт и т. д.», — сказала Угрюмова.
Она также отметила, что соответствие критериям выписки пока не является обязательным требованием, но проверку можно закрепить в локальных актах или положении о госзакупках.
Проверьте контрагентов по 40+ источникам и в бесплатном сервисе «Клерка»!
