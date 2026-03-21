📄 Соответствие критериям выписки из нового сервиса ФНС пока не обязательное требование

С 2026 года налоговая служба получила полномочия анализировать и давать налоговую оценку финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Заместитель руководителя УФНС по Республике Коми Лилия Угрюмова рассказала, что для анализа ФХД есть специальные критерии из методики, утвержденной приказом ФНС от 05.12.2025 № ЕД-7-31/1041@.

Запрос на анализ ФХД можно направлять через специальный сервис в личном кабинете налогоплательщика. Выписка с результатами формируется автоматически и выгружается в ЛК на следующий день после запроса. Она доступна в двух форматах (PDF и XML) и заверяется электронной подписью представителя налоговой службы.

Проверить достоверность выписки можно двумя способами:

Отсканировав QR-код на первой странице выписки. Ввести ИНН и код верификации в специальном сервисе сайта ФНС.

«Этот сервис поможет компаниям оценивать благонадежность контрагентов, в том числе при проведении закупок. Для государства сервис, например, может помочь нивелировать риски, связанные с неисполнением обязательств по госконтрактам. ФНС России рекомендует закрепить использование такого сервиса оценки в положениях о закупках, а также при заключении контрактов на строительство, капремонт и т. д.», — сказала Угрюмова.

Она также отметила, что соответствие критериям выписки пока не является обязательным требованием, но проверку можно закрепить в локальных актах или положении о госзакупках.

