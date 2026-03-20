✍ Изменения в расходах на УСН в 2026 году, на что обратить внимание. Выпуск № 43 подкаста «Налоговое утро»

В 2026 году упрощенцы могут учитывать те же доходы, что и плательщики налога на прибыль. Но это не значит, что можно брать в расходы вообще все и без ограничений.

Расходы по УСН по прежнему перечислены в статье 346.16 НК, но там появился новый подпункт 45 пункта 1.

45) иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 настоящего Кодекса.

Это значит, что можно учитывать в расходах на упрощенке гораздо больше затрат. Но даже для тех, кто платит налог на прибыль (а глава 25 как раз про него), есть ограничения. Сегодня в подкасте как раз и разбирали — как не совершить ошибку при учете расходов по новым правилам. Тем более, что скоро конец квартала и наступит новый отчетный период, время рассчитывать и платить налог за 1 квартал 2026 года.

