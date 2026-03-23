💣 Для систематических нарушителей правил ККТ могут создать специальный реестр + запрет онлайн-торговли

Чтобы заставить бизнес работать через кассу и платить налоги, власти создадут реестр нарушителей правил работы с ККТ. Тем, кто туда попал, запретят арендовать помещения в ТЦ и торговать онлайн.

23 марта 2026 года правкомиссия по законопроектной деятельности рассмотрит законопроект об усилении контроля за использованием контрольно-кассовой техники (ККТ).

Проект предлагает создать реестр систематических нарушителей.

Если бизнес попадет в список, ему запретят арендовать помещения в крупных торговых центрах. До исключения из реестра будет нельзя вести и онлайн-торговлю. Если не соблюдать правила, сайт такого продавца заблокируют.

Об этом пишет «Коммерсант».

Вести реестр предпринимателей, которые целенаправленно уклоняются от применения касс, будет ФНС.

«Если критерии включения в реестр и порядок исключения из него не будут работать аккуратно и быстро, есть риск, что под давление попадут не только недобросовестные участники рынка, но и обычный бизнес, например, при спорных эпизодах привлечения к ответственности», — сказал старший юрисконсульт фирмы Jingsh Иван Федоров.

Согласно проекту, собственники помещений будут обязаны проверять у бизнеса наличие зарегистрированной ККТ и отсутствие в реестре. В противном случае договор аренды придется расторгнуть.

Также планируют изменить учет безналичной выручки. Сейчас она может не фиксироваться на кассе, а полученных доход — не декларироваться. Изменения приведут к тому, что в самом кассовом чеке появится идентификатор безналичной оплаты.

Ожидается, что такой подход может обеспечить около 100 млрд рублей налоговых поступлений за три года.

За 2024 год разрыв между объемом выручки по безналичному расчету и отраженной в чеках суммой составил 4,5 трлн рублей. Почти треть суммы не декларируется.