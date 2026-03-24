Премиум 23.03 моб
НДС

Налоговая: кто и как платит НДС при реализации товаров через маркетплейсы

При торговле через электронные торговые площадки есть особенности определения налоговой базы по НДС.

Региональное УФНС рассказало, кто платит НДС при торговле на маркетплейсах и когда возникает налоговая база. 

Электронная торговая площадка или маркетплейс – это информационная система в интернете, где можно заказать товар через сервисы.

На маркетплейсе обязательно размещены условия оплаты или организации оплаты, условия доставки или организации доставки товаров покупателю.

Кто платит НДС при реализации товаров через маркетплейс:

  • организации и ИП на ОСНО – со всех операций по реализации товаров (п. 1 ст. 143 НК). При реализации товаров по договору комиссии базой по НДС у комитента признается стоимость товаров, по которой комиссионер реализует их покупателю;

  • бизнес на УСН – после превышения лимита в 20 млн рублей (п. 5 ст. 145 НК).

Налоговая база определяется на наиболее раннюю из дат: отгрузки или получения оплаты.

Дата отгрузки, указанная маркетплейсом в отчете о продажах, – это дата реализации, и на эту дату начисляется НДС.

Если маркетплейс при получении аванса перечисляет предоплату за будущие поставки, с этой суммы тоже начисляют и платят НДС (п. 1 ст. 167 НК).

Автор

ЭДО в кадровом учете

Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота 

Публикуем сравнение популярных сервисов КЭДО с оценкой, насколько они закрывают реальные сценарии работы HR-служб. Рейтинг поможет выбрать рабочее решение под задачи бизнеса. 

Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота 

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим