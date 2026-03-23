Роструд: травма ученика – это несчастный случай на производстве
На сайт Онлайниспекции обратились за консультацией: лицо, с которым организация заключила ученический договор, получило травму во время практических занятий.
Считается ли травма несчастным случаем на производстве, и кто должен платить пособие при несчастном случае, спросил пользователь.
Такая травма будет являться несчастным случаем, ответил Роструд. А за разъяснениями по выплатам ведомство рекомендует обратиться в СФР.
Согласно ст. 205 ТК, на учеников распространяется трудовое законодательство, включая законодательство об охране труда.
Теперь работодатель обязан обеспечить расследование и учет в установленном ТК порядке несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (ч. 2 ст. 214 ТК).
Согласно ст. 227 ТК, расследованию и учету подлежат несчастные случаи, произошедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя.
К ним относятся, в частности:
работники и другие лица, получающие образование в соответствии с ученическим договором;
обучающиеся, проходящие производственную практику.
а травма учителя?
если они друг дружку...?