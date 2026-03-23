Роструд: травма ученика – это несчастный случай на производстве

На ученические договоры распространяется законодательство об охране труда.

На сайт Онлайниспекции обратились за консультацией: лицо, с которым организация заключила ученический договор, получило травму во время практических занятий.

Считается ли травма несчастным случаем на производстве, и кто должен платить пособие при несчастном случае, спросил пользователь.

Такая травма будет являться несчастным случаем, ответил Роструд. А за разъяснениями по выплатам ведомство рекомендует обратиться в СФР.

Согласно ст. 205 ТК, на учеников распространяется трудовое законодательство, включая законодательство об охране труда.

Теперь работодатель обязан обеспечить расследование и учет в установленном ТК порядке несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (ч. 2 ст. 214 ТК).

Согласно ст. 227 ТК, расследованию и учету подлежат несчастные случаи, произошедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя.

К ним относятся, в частности:

  • работники и другие лица, получающие образование в соответствии с ученическим договором;

  • обучающиеся, проходящие производственную практику.

Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота 

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Роструд: травма ученика – это несчастный случай на производстве

    а травма учителя?

    если они друг дружку...?

