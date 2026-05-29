Можно ли уйти по окончании смены, если сменщик не пришел – ответ Роструда

Если есть приказ о привлечении к сверхурочной работе – нужно задержаться, а если нет – можно покинуть рабочее место.

Онлайнинспекция рассмотрела конфликтную ситуацию: работница ушла по окончании смены, хотя ее не сменил другой сотрудник.

В расписании смена заканчивалась в 15.00, но другой сотрудник не пришел вовремя.

По словам работницы, директор в грубой форме запретил уходить, пока ее не сменят, и пока нет сменщика – нужно оставаться на рабочем месте. Но сотрудница ушла, отработав свою смену.

Правильно ли она поступила, интересуется работница на сайте Роструда.

Ведомство объяснило, от чего зависит право уйти в этом случае.

«Вы поступили неправильно, если работодатель издал приказ о привлечении вас к сверхурочной работе в связи с неявкой на работу сменяющего работника, если работа не допускает перерыва. Если такого приказа издано не было, вы имели право покинуть рабочее место по окончании своей рабочей смены», — уточнил Роструд.

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе (ст. 99 ТК) допускается с его письменного согласия в том числе для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель должен принять меры по замене сменщика другим работником.