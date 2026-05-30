✅ Как узнать о налоговой задолженности для выезда в отпуск
Налоговики рекомендуют заранее проверить наличие задолженности по налогам, уезжая в отпуск. Ведь непогашенные могут стать основанием для ограничения выезда из России.
Получить информацию о задолженности можно дистанционно, без личного посещения ИФНС:
с помощью личного кабинета налогоплательщика или через мобильное приложение «Налоги ФЛ»;
в ЛК на Госуслугах.
Кроме того, можно подключить бесплатное СМС-информирование о задолженности.
«В случае возникновения долга налоговый орган направит уведомление посредством СМС-сообщения или на адрес электронной почты с указанием суммы задолженности.
Информирование осуществляется не чаще одного раза в квартал. При отсутствии задолженности сообщения не направляются», — поясняет УФНС.
Для подключения услуги нужно дать согласие в налоговый орган, указав удобный способ получения уведомлений. Подать согласие можно электронно по телекоммуникационным каналам связи, а также через ЛК налогоплательщика.
Налоговики обращают внимание, что задолженность по имущественным налогам может возникнуть и у несовершеннолетних детей.
Контролировать это поможет функционал ЛК «Семейный доступ».
