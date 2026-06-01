Освобожденным от НДС владельцам кафе больше не нужно формировать чеки коррекции, — разъяснение ФНС

Предприятия общепита не обязаны корректировать чеки из-за освобождения от НДС с 1 апреля 2026 года.

Требование о формировании чеков коррекции для исправления ставки НДС не распространяется на чеки, выданные в период с 1 по 25 апреля 2026 года. В это время бизнес правомерно выделял сумму НДС в чеках, так как закон еще не вступил в силу.

Организации и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги общественного питания, получили право не платить НДС с 1 апреля 2026 года согласно Федеральному закону от 25.04.2026 № 104-ФЗ.

Пользователи ККТ формируют чеки коррекции только в случае, если расчет прошел без применения кассы или с нарушением законодательства. Поскольку в указанный период предприниматели действовали в рамках закона, исправлять ранее выданные документы не нужно. Об этом сказано на сайте ФНС.

Порядок применения контрольно-кассовой техники регулируется Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ.