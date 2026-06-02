Роструд: уволенный работник может восстановиться, но зарплаты за время до восстановления не будет
Роструд рассмотрел ситуацию: работница уволилась по собственному желанию 29.04.2026 года, а 20.05.2026 г. узнала, что беременна, срок 7 недель.
Можно ли обратиться к предыдущему работодателю за восстановлением на работе, и должен ли он компенсировать зарплату за период с 29.04.2026 г. по дату восстановления, спросили на сайте Онлайнинспекции.
Работница может обратиться за восстановлением, считает ведомство.
При этом компенсировать зарплату работодатель не должен – так как увольнение было правомерным, считает ведомство.
Такая компенсация предусмотрена при индивидуальных трудовых спорах за время вынужденного прогула (ч. 2 ст. 394 ТК).
Подробнее о том, как рассчитывать зарплату, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы научитесь вести учет начислений в 1С:ЗУП, оформлять пособия и премии, составлять отчетность и работать с персданными.
Цена со скидкой 70%: 9 559 ₽ вместо 31 700 ₽. Осталось 2 места по этой цене.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию