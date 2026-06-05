Рестораторам нужно сдавать отчетность по НДС, даже если они освобождены от уплаты этого налога

Льгота по НДС для общепита не отменяет обязанность сдавать декларацию. В отчетности за 2 квартал 2026 года нужно указать код 1011214 и обновить учетную политику.

Организации общепита на УСН обязаны сдавать декларацию по НДС, даже если используют льготу, предусмотренную п. 3 ст. 149 НК.

Об этом на ХI Всероссийской бухгалтерской конференции «Большой БухСтрим-2026» напомнила Анна Тетерлева — к. э. н., АССА, аттестованный аудитор, директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит» (топ-15 аудиторских компаний Урала и Западной Сибири).

Выступление Анны Тетерлевой на ХI Всероссийской бухгалтерской конференции «Большой БухСтрим-2026».

В декларации за 2 квартал 2026 года в разделе 7 нужно указать код операции 1011214, подтверждающий применение льготы. Этот код остается неизменным и используется для всех операций, подпадающих под освобождение.

Кроме того, компаниям нужно внести изменения в учетную политику для целей налогообложения, закрепив применение льготы с 1 апреля 2026 года. Это требование важно для корректного отражения операций и предотвращения споров с налоговыми органами.

Сроки сдачи деклараций остаются стандартными: до 25 апреля, 25 июля, 25 октября и 25 января 2027 года. При этом начиная со 2 квартала отчетность формируется с учетом освобождения, а в 3 и 4 кварталах льгота действует полностью.

Анна Тетерлева отмечает, что корректное заполнение декларации и своевременное обновление учетной политики помогут избежать ошибок и вопросов со стороны ФНС.

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