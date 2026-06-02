Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
ОК МП
🔴 Бесплатный вебинар → Основы аналитики 1С для бухгалтера: что изучать и как это поможет в работе
Банки

ВТБ запустил сервис досрочного получения зарплаты с комиссией 399 рублей

Клиенты ВТБ смогут получить зарплату в любой день до официальной выплаты, но с фиксированной комиссией.

2 июня 2026 года первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова рассказала о запуске сервиса по досрочному получению зарплаты. Он доступен зарплатным клиентам ВТБ, которые смогут пользоваться собственными средствами до прихода основного платежа от работодателя.

Услуга позволяет избежать обращения к кредитным продуктам с ежедневными процентами. Количество обращений не ограничено, а одобрение дополнительных заявок не требуется. Однако есть фиксированная комиссия — 399 рублей за обращение.

«На фоне пересмотра кредитных лимитов привычная "подушка безопасности" в виде кредитки перестает быть доступной для многих россиян. Приходится искать альтернативы — часто невыгодные, с ежедневными процентами. Наш сервис позволяет клиентам получить доступ к собственным средствам без процентов и дополнительных одобрений», — сказала Ольга Скоробогатова.

В день официальной выплаты зарплаты банк автоматически удерживает ранее выданную сумму и комиссию за использование сервиса. Проценты за пользование деньгами, как в случае с классическим кредитованием, не начисляются.

Недавно мы писали, что россияне хотели бы получать зарплату каждую неделю.

Автор

Комментарии

6
  • А
    Алейда

    Ээээммм... а где гарантия, что работодатель выдаст эту з/п?

    Странный сервис

    ВТБ запустил сервис досрочного получения зарплаты с комиссией 399 рублей

    На фоне пересмотра кредитных лимитов привычная "подушка безопасности" в виде кредитки перестает быть доступной для многих россиян.

    Подушка безопасности в виде кредитки... фейспалм (здесь должен быть смайлик из аськи, бьющийся головой об стену)

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер
    ВТБ запустил сервис досрочного получения зарплаты с комиссией 399 рублей

    Наш сервис позволяет клиентам получить доступ к собственным средствам без процентов

    кааакк? а 400 рублей?....

    ВТБ запустил сервис досрочного получения зарплаты с комиссией 399 рублей

    Клиенты ВТБ смогут получить зарплату в любой день до официальной выплаты, но с фиксированной комиссией.

    а сколько получить можно?

    а если не будет зарплаты? тогда какие действия? всё прощается??

    Удобный сервис для собирающихся увольняться.

    В последний месяц работы.... оформляешь..... по максимуму, сколько дадут. И уволился! )))))))))

    Далее разбирайтесь уже с работодателем - почему это он зарплату платить не хочет?

  • F
    fressigran@
    Главный бухгалтер

    ВТБ запустил сервис досрочного получения зарплаты с комиссией 399 рублей

    Чушь какая-то! В погоне за наживой от комиссии банк будет раздавать несуществующие суммы налево-направо. А если человек в отпуске был. И зарплата у него будет маленькая... Где банк сведения о расчетах будет брать? У организации?

ГлавнаяПодписка