ВТБ запустил сервис досрочного получения зарплаты с комиссией 399 рублей

Клиенты ВТБ смогут получить зарплату в любой день до официальной выплаты, но с фиксированной комиссией.

2 июня 2026 года первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова рассказала о запуске сервиса по досрочному получению зарплаты. Он доступен зарплатным клиентам ВТБ, которые смогут пользоваться собственными средствами до прихода основного платежа от работодателя.

Услуга позволяет избежать обращения к кредитным продуктам с ежедневными процентами. Количество обращений не ограничено, а одобрение дополнительных заявок не требуется. Однако есть фиксированная комиссия — 399 рублей за обращение.

«На фоне пересмотра кредитных лимитов привычная "подушка безопасности" в виде кредитки перестает быть доступной для многих россиян. Приходится искать альтернативы — часто невыгодные, с ежедневными процентами. Наш сервис позволяет клиентам получить доступ к собственным средствам без процентов и дополнительных одобрений», — сказала Ольга Скоробогатова.

В день официальной выплаты зарплаты банк автоматически удерживает ранее выданную сумму и комиссию за использование сервиса. Проценты за пользование деньгами, как в случае с классическим кредитованием, не начисляются.

