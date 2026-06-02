Ничего не должны государству: налогоплательщиков хотят освободить от штрафов за просроченную отчетность при полной оплате налогов

Если налогоплательщики уплатили все налоги, но по какой-то причине не смогли вовремя сдать декларацию, то их предложили не штрафовать, ведь у них нет долгов перед казной.

2 июня 2026 года председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о поправках к законопроекту об упрощении налогового администрирования при подаче деклараций.

Депутаты ко второму чтению предложили освободить налогоплательщика от штрафов, если он по каким-то причинам забыл или не смог своевременно подать декларацию, хотя все налоги оплатил.

«Абсолютно жизненная ситуация, когда ты ничего не должен государству, но в положенные сроки не выполнил формальность, связанную с тем, чтобы известить его об этом», — написал Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

Если поправки поддержат, главным фактором будет своевременная оплата налогов, а не отчетность о них.