Сервис защиты от мошенников «вторая рука» подключили более 3,5 млн россиян

С сентября 2025 года более 3,5 млн человек подключили сервис «второй руки» для защиты от финансовых мошенников. Об этом рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута во время ПМЭФ-2026.

Регулятор проводит новое исследование, результаты которого станут известны в конце июня. Ожидается, что актуальные показатели будут существенно выше текущих из-за высокой востребованности услуги.

«Кажется, что в совокупности все принимаемые меры и на стороне банков, и на стороне, наверное, повышения некой киберграмотности, финансовой грамотности свой эффект дают», — сказал Михаил Мамута.

Также он добавил, что сейчас есть устойчивый тренд на снижение активности злоумышленников благодаря комплексным мерам и повышению финансовой грамотности населения.