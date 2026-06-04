Арбитражным управляющим не должны платить во время нахождения под арестом

Из-за того, что арбитражный управляющий под арестом не может работать в полную силу, он не имеет права получать вознаграждение.

Верховный суд постановил, что выплаты управляющим должны соотноситься с реальным объемом выполненной работы, а не только со сроком их полномочий. Суд подчеркнул, что арест лишает специалиста возможности полноценно руководить процедурой банкротства, поэтому в этот период управляющему не должны платить.

Экономколлегия ВС рассмотрела спор о распределении процентов между тремя управляющими ООО «Ток-Строй». За время процедуры конкурсная масса пополнилась на 530,68 млн рублей, что позволило погасить более 47% требований кредиторов. Об этом пишет «Коммерсант».

Нижестоящие суды распределили вознаграждение пропорционально времени работы каждого специалиста, не приняв во внимание, что один из них, Арсен Нерсисян, с января по октябрь 2022 года находился под стражей и домашним арестом.

Алексей Антонов, также участвовавший в деле, оспорил этот подход. Он заявил, что суды обязаны оценивать личный вклад управляющего в достижение целей банкротства, а не просто временной отрезок. Верховный суд поддержал эту позицию, напомнив, что вознаграждение управляющего носит встречный характер и подчиняется правилам о договоре возмездного оказания услуг.

Нерсисян не мог пользоваться интернетом, отправлять почту и объективно не имел возможности лично руководить банкротством и контролировать привлеченных специалистов.

Верховный суд отменил предыдущие судебные акты и направил дело на новое рассмотрение. Теперь первая инстанция должна заново оценить вклад каждого управляющего в результат процедуры.