Срок найма сотрудников сократится до 14 дней к 2027 году из-за дефицита кадров

Бизнес перестраивает рекрутинговые стратегии из-за дефицита кадров, упрощая этапы отбора и внедряя нейросети. Во второй половине 2026 года эксперты ожидают показатели в диапазоне 15-16 дней.

Бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский рассказал, что сокращение срока найма с 19 до 16 дней в 2026 году отражает отказ компаний от длительных согласований. В 2027 году этот период будет примерно 14 дней.

Работодатели сокращают количество собеседований и используют ИИ для первичного скоринга резюме, чтобы не терять кандидатов.

«Сокращение среднего срока найма в России с 19 до 16 дней в настоящее время — это важный индикатор масштабной перестройки рекрутинговых стратегий. Бизнес осознал, что в условиях жесткого дефицита специалистов затягивание процедур согласования ведет к потере кандидата», — сказал Дмитрий Трепольский.

Технологический прогресс имеет естественные пределы, так как службам безопасности и руководителям требуется время на проверку и переговоры. Рынок найма разделится на два сегмента: сверхбыстрый технологичный подбор и зону затяжного поиска узкопрофильных специалистов.

В лидерах по скорости останутся финансы, страхование и образование со сроками 7-9 дней. В аутсайдерах окажутся транспорт, логистика и строительство, где поиск сотрудников будет занимать более 20-30 дней.