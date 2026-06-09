Минтруд обновил рекомендации по трудоустройству подростков. В кол-центрах рекомендуют проводить инструктаж по психологической безопасности

Минтруд уточнил рекомендации для тех, кто принимает на работу подростков от 14 до 18 лет.

Теперь работодателям предписано учитывать не только интересы подростка, но и его индивидуальные особенности. Для детей-инвалидов подбор вакансий должен вестись строго с учетом ИПРА и рекомендаций по оснащению рабочего места.

Об этом говорится в письме Минтруда от 22.05.2026 № 14-6/10/В-8486.

Регионы могут разрабатывать типовые памятки для родителей и работодателей, где будут указаны признаки усталости у детей и порядок обращения за помощью.

Для несовершеннолетних, занятых в сфере интенсивного общения, например, в кол-центрах или на промо-акциях, ведомство советует проводить инструктаж по психологической безопасности.

Появились дополнительные меры профилактики переутомления и гиподинамии.

Минтруд напомнил о запрете на отзыв несовершеннолетних из отпуска и на перенос отдыха на следующий год.

Среди рекомендуемых профессий есть курьеры, помощники повара, тестировщики и создатели цифрового контента.

Перечень профессий носит рекомендательный характер и не ограничивает работодателя в выборе иных вакансий, если они соответствуют требованиям закона, не вредят здоровью и не препятствуют обучению.