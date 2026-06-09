Слуцкий предложил сажать коллекторов в тюрьму на 8 до 10 лет

ЛДПР требует ужесточить наказание для коллекторов за незаконные действия, а штраф увеличить до 2,5 млн рублей.

Методы работы большинства коллекторских агентств напоминают деятельность ОПГ: они занимаются шантажом, угрозами людям и их близким, публичной клеветой.

Об этом написал в своем ТГ-канале депутат Леонид Слуцкий.

Долги выбивают уже в буквальном смысле, а к работе с должниками привлекаются лица с непогашенной судимостью.

«Человек может потерять работу, заболеть, столкнуться с тяжелыми жизненными обстоятельствами и погрязнуть в долгах. Но это не дает права бандитам превращать его жизнь в ад психологическим и физическим террором. Решил зарабатывать на чужих долгах — действуй исключительно в правовых рамках», — пишет Слуцкий.

Он требует ужесточить наказание для коллекторов за применение насилия, уничтожение или повреждение имущества, за распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство.

Предлагается лишать свободы на срок от 8 до 10 лет, а минимальный размер штрафа увеличить до 2,5 млн рублей.