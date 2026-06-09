ФНС: если директор не получает зарплату, то страховые взносы за него все равно надо платить

Страховые взносы за руководителей коммерческих компаний с 2026 года рассчитывают исходя из минимального размера оплаты труда. Причем отсутствие у директора зарплаты не освободит фирму от уплаты взносов.

Новый порядок исчисления взносов за руководителей ввели Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Теперь, если фактическая зарплата руководителя ниже МРОТ, работодатель обязан применять минимальную базу для начисления платежей.

Федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля. Если у компании нет льгот, минимальный размер ежемесячных страховых взносов за руководителя равен 8 127,90 рубля.

Правило действует независимо от наличия трудового договора, а также в случаях, когда один человек руководит несколькими компаниями или в организации назначено несколько директоров.

«Даже если коммерческая организация фактически не ведет деятельность, она обязана подавать в налоговый орган ненулевой расчет по страховым взносам (форма КНД 1151111). Начисленные взносы также должны ежемесячно отражаться в персонифицированных сведениях (форма КНД 1151162). Срок сдачи отчетности – не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом», — сказано на сайте ФНС.

При расчете базы не учитывают районные коэффициенты и северные надбавки. Снижение суммы взносов из-за отпусков, больничных или отсутствия деятельности компании не допускается. Если руководитель работал неполный месяц, базу определяют пропорционально количеству календарных дней исполнения полномочий.

Обязанность по уплате взносов с минимальной базы не возникает у организаций на АУСН, некоммерческих структур, а также в случаях, когда руководитель проходит военную службу или является членом добровольческого формирования. При банкротстве арбитражные управляющие уплачивают взносы самостоятельно.