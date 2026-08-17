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Увольнение
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Два сокращения подряд: Роструд разъяснил права работника при выборе вакансии

Работодатель может сократить должность, которую только что предложил сотруднику взамен сокращаемой.

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Сотрудника уведомили о сокращении и предложили вакантные должности. Сотрудник выбрал подходящую вакансию, уведомил об этом администрацию в письменной форме. Но через месяц ему сообщили, что и эту должность сокращают.

Правомерны ли действия администрации по сокращению должности, выбранной сотрудником для перевода, спросили на сайте Онлайнинспекции.

«Действия работодателя не противоречат ТК. Работодатель по своему усмотрению определяет должности (штатные единицы), подлежащие сокращению, и срок принятия такого решения», - пояснил Роструд.

Если работника уже перевели на предложенную должность, то процедура увольнения в связи с сокращением этой должности должна начаться заново (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК). 

Если перевода еще не было, работодатель должен предложить работнику другие вакансии по не сокращаемым должностям (ст. 180 ТК). 

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Автор

Бухгалтеры

Больше задач за те же деньги: как 2026 год изменил работу бухгалтеров

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