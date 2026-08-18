HeadHunter потерял почти 10% платных клиентов во втором квартале 2026 года

Малый и средний бизнес стал главным источником снижения платных клиентов HeadHunter — их число уменьшилось на 12,1% во втором квартале, тогда как крупные компании сохранили почти прежний уровень активности.

Количество работодателей, которые пользуются платными услугами платформы HeadHunter, снизилось на 9,9% во втором квартале 2026 года на фоне экономической неопределенности. Основной отток клиентов произошел в сегменте малого и среднего бизнеса.

Компания HeadHunter опубликовала финансовые результаты за второй квартал. По итогам апреля-июня число платных клиентов сервиса составило 258 380. За первое полугодие падение составило 11,2%, до 346 676 компаний. Об этом пишут «Ведомости».

Наиболее заметное снижение произошло в секторе малого и среднего бизнеса. Во втором квартале количество таких клиентов уменьшилось на 12,1%, до 208 604, а за полугодие — на 13,6%, до 282 935. В отчете компании отмечают, что малый бизнес проявляет осторожность из-за высоких процентных ставок.

При этом число крупных компаний, пользующихся сервисом, осталось практически прежним. Во втором квартале их количество сократилось лишь на 0,8%, до 14 565. Несмотря на стагнацию клиентской базы в этом сегменте, выручка HeadHunter от крупных работодателей продолжает расти: во втором квартале она увеличилась на 5,7%, до 3,9 млрд рублей.