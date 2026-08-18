Эксперт разъяснила, как платить за работу в выходные при разных позициях Роструда и судов

С версией Роструда о правилах оплаты работы в выходные не всегда соглашаются суды.

Эксперт рассказала, как компаниям оплачивать сверхурочные в условиях разных трактовок норм ТК Рострудом и судами.

Базовый вариант учета работы в выходные дни — это двойная тарифная часть и одинарный размер компенсационных и стимулирующих выплат.

Роструд в письме от 08.02.2021 № 287-ТЗ указал, что закон не обязывает в двойном размере платить компенсационные и стимулирующие выплаты. Это не значит, что премии и надбавки можно вообще не учитывать, отметила гендиректор сервиса GdeRabota.ru Екатерина Агаева в эксклюзивном комментарии «Клерку».

Но вариант с удвоением компенсационных и стимулирующих выплат при оплате труда в выходные – это более безопасная модель для работодателей в случае трудового спора.

Поэтому, если задача работодателя минимизировать риски судебных споров, то наиболее подходящий вариант — удвоение тех выплат, которые относятся к работе в этот день.

Но в этом случае фонд оплаты труда увеличится. Процент роста зависит от структуры зарплаты и количества выходов сотрудника в нерабочие и праздничные дни. Чем больше вознаграждений и надбавок, тем заметнее нагрузка на фонд оплаты труда.

«Пропишите в положении об оплате труда, какие именно выплаты относятся к оплате труда за фактически отработанное время и как они будут рассчитываться при определении заработка выходного дня», — советует Агаева.

Она разъяснила, почему суды приходят к противоположным решениям.

Постановление № 26-П не содержит единой формулы расчета заработка в выходной день. КС только указал, что тарифная часть рассчитывается минимум в двойном размере, а в оплату должны входить предусмотренные системой оплаты труда компенсационные и стимулирующие выплаты.

Ст. 153 ТК тоже не определяет порядок расчета выплат. Поэтому возникло две трактовки:

удваивается тарифная часть, а остальные выплаты учитываются в одинарном размере;

компенсационные и стимулирующие выплаты должны учитываться в двойном размере, так как они входят в заработную плату.

Суды исходят из разных элементов одной позиции. Первые ссылаются на трудовое законодательство, вторые — на конституционные принцип повышенной оплаты труда, указала эксперт.

Для минимизации рисков нужно четко прописать – что будет базой расчета, какие компенсационные и стимулирующие выплаты учитываются и в каком размере, как поступать с периодическими премиями.