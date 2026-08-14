Роструд: при оплате работы в выходной учитывают все составные части зарплаты

Онлайнинспекция разъяснила, как оплачивать работу в выходной, если работник выбрал компенсацию в повышенном размере.

Пользователь спросил, как учитывать стимулирующие выплаты за эти часы – в двойном размере или нет.

При оплате труда в выходной день или нерабочий праздничный день работодатель должен учитывать не только тарифную часть зарплаты, районные коэффициенты и процентные надбавки, но и компенсационные и стимулирующие выплаты. Об этом говорится в постановлении Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 № 26-П, напомнил Роструд.

Но именно в двойном размере учитывается только оклад, подчеркнуло ведомство.

То есть остальные части зарплаты нужно при оплате работы в выходной обязательно нужно учитывать, но в одинарном размере, следует из разъяснения Роструда.

Согласно ч. 1 и 2 ст. 153 ТК, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.

В п. 3.5 Постановления от 28.06.2018 № 26-П Конституционный Суд РФ указал, что работа в выходной или нерабочий праздничный день, не должна оплачиваться только из оклада, а нужно учитывать остальные составные части зарплаты.

Комментарий «Клерка»: в судебной практике сложились две точки зрения.

Исходя из смысла постановления КС №26-П, компенсационные и стимулирующие выплаты тоже должны выплачиваться в двойном размере за работу в выходные, раз они входят в зарплату.

К таким выводам приходил 2-й КСОЮ в определении от 31.01.2024 № 88а-79/2024, 7-й КСОЮ в определениях от 12.03.2026 № 88-3098/2026, от 03.03.2026 № 88-2835/2026.

Из этого следует, что и оклад, и допвыплаты нужно умножать на два при оплате работы в выходной.

Но есть и другая точка зрения, которую поддержали, в частности, 9-й КСОЮ в определении от 09.04.2026 № 88-2873/2026, 8-й КСОЮ в определении от 18.04.2024 № 88-7394/2024.

Ни ТК, ни постановление КС прямо не обязывают работодателя производить оплату исходя из двойного размера компенсационных и стимулирующих выплат. То есть можно прописать правило, согласно которому за работу в выходные компенсации и стимулирующие выплаты будут выплачиваться в одинарном размере.

Подписка «Клерк.Система» — это готовые решения для бухгалтера, которые заменяют часы поиска в законах. Вы найдете готовый ответ или пошаговую инструкцию, спросите эксперта, скачаете бланк, проверите контрагента и воспользуетесь ИИ на GPT-5 без VPN.



Цена со скидкой 77%: 6 400 ₽ вместо 27 710 ₽ за 6 месяцев.

Записаться

Внутри: правовая база, конструктор учетной политики, калькуляторы и полный доступ к еженедельным вебинарам без рекламы.