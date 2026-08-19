Можно ли установить испытательный срок при переименовании должности: ответ Роструда
Испытательный срок устанавливают только при заключении трудового договора.
На производстве сокращают должность мастера смены и назначают должность начальник смены. Работника переводят на эту должность с испытательным сроком 2 месяца.
Законно ли устанавливать испытательный срок в этом случае, спросили на сайте Онлайнинспекции.
«Если имеется в виду перевод на должность начальника смены или переименование должности, то незаконно. Испытательный срок может быть установлен только при заключении трудового договора», — ответил Роструд.
Условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе устанавливают при заключении трудового договора (ч. 1 ст. 70 ТК). Если такого условия нет – это значит, что работник принят на работу без испытания.
Если работник фактически допущен к работе без оформления трудового договора (часть вторая ст. 67 ТК), условие об испытании можно добавить в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы (ч. 2 ст. 70 ТК).
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