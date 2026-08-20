Нужен ли медосмотр при приеме основного сотрудника внутренним совместителем на ту же должность: ответ Роструда

Медосмотр проходится при каждом поступлении на работу.

Онлайнинспекцию спросили – нужно ли проходить предварительный медосмотр при принятии основного сотрудника (педагог) по внутреннему совместительству на аналогичную должность педагогического работника.

Вредные и опасные факторы отсутствуют. По основному трудовому договору сотрудник пройдет периодический медосмотр.

«Необходимо, поскольку он проходится при каждом поступлении на работу», — ответил Роструд.

Согласно абз. 14 ч. 3 ст. 214 ТК, работодатель обязан обеспечить в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) медосмотров, обязательных психиатрических

Работники организаций детских учреждений проходят мед осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний (ч. 2 ст. 220 ТК).

Работник должен проходить медосмотры по направлению работодателя (абз. 9 ч. 1 ст. 215 ТК).