ЛДПР предложила закрепить за пенсионерами право на получение услуг офлайн

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение с инициативой гарантировать пожилым людям доступ к государственным, медицинским и банковским сервисам при личном обращении.

«ЛДПР считает необходимым закрепить за пенсионерами право получать государственные, медицинские и банковские услуги при личном обращении, а также обеспечить для них удобную запись на прием по выделенной телефонной линии — чтобы вернуть пожилым людям понятный, человеческий формат обслуживания как базовую гарантию их прав и достоинства», — заявил Слуцкий.

Многие пенсионеры испытывают трудности с использованием цифровых сервисов из-за отсутствия необходимых навыков, а в отдаленных населенных пунктах доступ к интернету может быть ограничен. Но услуги все чаще переводятся в электронный формат, а возможность записи по телефону или при личном обращении зачастую ограничена.

По словам депутата, 40 млн пенсионеров сталкиваются с тем, что записаться к врачу или оформить выплату можно только через портал, где требуется навык, которого у них просто нет.

Поэтому новые правила альтернативного получения услуг помогут сделать государственные, медицинские и банковские сервисы доступными для пожилых людей независимо от уровня их цифровой грамотности.