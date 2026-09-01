ФНС представила новую 3‑НДФЛ — она начнет действовать в 2027 году

ФНС утвердила новую редакцию формы 3‑НДФЛ и сопроводительных документов, заменив действующие версии 2025-2026 годов. Приказ начнет действовать после официального опубликования и применяться к декларациям за 2026 год.

ФНС утвердила обновленную форму декларации 3‑НДФЛ, порядок ее заполнения и формат представления в электронной форме. Новый комплект документов начнет применяться с отчетности за 2026 год и вступит в силу не ранее 1 января 2027 года.

На портале проектов нормативных правовых актов появился проект приказа ФНС с новой формой 3-НДФЛ. Приказом утверждены три приложения: новая форма декларации, порядок ее заполнения и электронный формат. Одновременно ФНС признала утратившими силу предыдущие приказы — от 20 октября 2025 года № ЕД‑7‑11/913@ и от 25 мая 2026 года № ЕД‑1‑11/333@, которыми ранее устанавливались действующие версии формы и инструкции.

Документ вступит в силу по истечении двух месяцев со дня официального опубликования, но не ранее 1 января 2027 года. Новая форма будет действовать начиная с представления декларации за налоговый период 2026 года. Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя руководителя ФНС, курирующего методологию по НДФЛ.