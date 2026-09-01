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Аутсорсинг
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ФНС рассказала, как бизнесу не попасть в схему фиктивного аутсорсинга

Участие в «серых» схемах аутсорсинга приводит к исключению расходов из налоговой базы, доначислению НДФЛ и страховых взносов, а также к финансовым и репутационным потерям.

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ФНС предупредила компании о случаях использования фиктивного аутсорсинга и напомнило, что участие в таких схемах ведет к доначислениям налогов, штрафам и серьезным репутационным рискам.

По данным ведомства, недобросовестные консультанты предлагают компаниям оформлять услуги через фиктивных посредников — «фирм‑однодневок» или организации на спецрежимах, тогда как фактически работы не выполняются либо осуществляются собственным персоналом заказчика.

Аутсорсинг предполагает передачу сторонней организации неключевых функций — бухгалтерского учета, клининга, технического обслуживания помещений. Однако использование подставных аутсорсеров приводит к тому, что расходы компании не подтверждаются, а услуги считаются неоказанными.

«Участие в таких схемах несет критические риски для бизнеса, включая отказ в применении налоговых вычетов по НДС, исключение расходов из расчета налоговой базы по налогу на прибыль, доначисление НДФЛ, страховых взносов и штрафов», — сказано на сайте ФНС.

Управление призвало руководителей и собственников бизнеса отказаться от «серых» схем и подчеркнуло, что фиктивный аутсорсинг не снижает налоговую нагрузку законным путем, а наоборот создает предпосылки для финансовых потерь и ухудшения деловой репутации.

Автор

Игорь Вахромов
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