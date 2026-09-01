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Маркетплейсы
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Расходы россиян на маркетплейсах рухнули на 15% из-за атак беспилотников летом 2026 года

На фоне ударов БПЛА по складам маркетплейсов расходы россиян в онлайн‑торговле сократились на 15%. Власти обсуждают поддержку МСП и самих площадок, а логистические цепочки перестраиваются под новые условия.

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В августе 2026 года расходы населения на маркетплейсах сократились на 15% по сравнению с июлем. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов.

По его словам, показатель продолжает расти в годовом выражении, но темпы роста снизились вдвое, что он назвал «первыми признаками» изменения потребительской динамики.

«Маркетплейсы понимают свою роль в экономике, и правительство также прекрасно понимает, насколько они важны. Поэтому все вместе работают над тем, чтобы преодолеть текущие сложности и выстроить новые логистические цепочки без существенного роста стоимости. Это очень важно», — сказал Тарас Скворцов.

Сейчас обсуждаются меры поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от ударов БПЛА по складам маркетплейсов, а также предложения по поддержке самих онлайн‑площадок.

Атаки беспилотников продолжаются уже два месяца. Сначала основной целью были склады Wildberries, а в середине августа удары начались по инфраструктуре Ozon.

В конце августа премьер‑министр Михаил Мишустин подписал постановление об отсрочке уплаты отдельных налогов и страховых взносов для предпринимателей, понесших ущерб из-за атак БПЛА на склады РВБ. Льготы доступны юрлицам и ИП, если сумма ущерба превышает 5% их годового дохода.

Автор

Игорь Вахромов
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