Налоговая: за опоздание с нулевыми декларациями и РСВ больше не будут штрафовать

ФНС освободила бизнес от штрафов за «нулевки» и отменила акты проверок по просрочкам

С 26 июня 2026 года отменены штрафы за несвоевременную сдачу нулевой отчетности, если у организации, ИП или физлица нет налога к уплате (например, деятельность не велась), и штраф за несвоевременную сдачу нулевой декларации или РСВ.

Это правило распространяется и на ранее вынесенные решения о штрафах, если они еще не были взысканы.

Одновременно упростили процедуру привлечения к ответственности за нарушение сроков отправки отчетности.

Если просроченная декларация с рассчитанной суммой налога – это единственное правонарушение, составлять акт налоговой проверки не будут. Налоговики вынесут решение в упрощенном порядке и пришлют налогоплательщику в течение 5 рабочих дней. У налогоплательщика останется право подать документы, подтверждающие наличие смягчающих обстоятельств.

Также для физлиц предусмотрены послабления при продаже или дарении недвижимости. Их освободят от штрафа за неподачу декларации 3-НДФЛ при сделках с недвижимым имуществом, если данные о сделке пришлет в налоговую Росреестр. Тогда налог к уплате рассчитают автоматически.

Отмена штрафных санкций не отменяет обязанность своевременно представлять налоговую отчетность, подчеркнули налоговики.

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